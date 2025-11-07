Жители башкирского села страдают от разрушенной дороги: Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании нарушения прав жителей Башкирии на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для вмешательства руководителя СКР стало обращение жителей села Верхнетроицкое. Граждане сообщили, что дорога на улице Слободка находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается осадками, образовались многочисленные ямы. Из-за этого затруднен проезд транспорта, также испытывают трудности в передвижении и пешеходы.
— Организовано проведение работ только по отсыпке участка, при этом мер к асфальтированию не принято, — сообщает Следком.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил главе СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома РФ.
