В Омской области лоси стали чаще выходить к людям

В лесах Омской области лоси чаще стали выходить к людям. О причинах и мерах безопасности при встрече с этими животными рассказали в Управлении по охране животного мира Омской области.
Поводом стала встреча с лосями охотинспектора из Крутинского района. Два молодых лося подошли к нему в лесу на расстояние около пяти метров, хотя обычно эти животные предпочитают держаться от людей подальше.
Как пояснили в Управлении, необычное поведение лосей может иметь несколько причин. Во-первых, в конце осени у лосей начинается свадебный гон. Во-вторых, к людям могут выходить молодые лоси — в силу неопытности они испытывают перед человеком не страх, а любопытство. Также лоси теряют осторожность при поиске новых кормовых участков.
Специалисты рекомендуют омичам быть осторожными при встрече с этими животными. Испугавшись или почувствовав угрозу, лось может атаковать, поэтому приближаться к ним нельзя. Особенно опасно приближаться к детенышам, рядом с которыми может находиться их мать. Оптимальный вариант при встрече с лосем — спокойно, без резких движений уйти с его пути.