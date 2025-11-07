Ричмонд
102,8 тысячи жителей Таганрога привились от гриппа

Глава Таганрога попросила жителей города как можно скорее привиться от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге вакцинацию от гриппа прошли уже 102,8 тысячи человек, это 42,6% населения, сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Для формирования надежного коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились не менее 60% жителей. Время прививочной кампании ограничено, она завершится 1 декабря, — напомнила в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Глава приморского города добавила, что именно прививки защищают людей от тяжелых форм заболевания и снижают риски осложнений. Чем меньше людей заболеют, там ниже будет нагрузка на медучреждения.

— Важно участие каждого в прививочной кампании. Призываю вас, дорогие таганрожцы, ответственно подойти к своему здоровью и здоровью своих близких, — написала Светлана Камбулова.

