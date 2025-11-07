В поселке Яйва Пермского края завершилась масштабная модернизация стадиона

Стадион «Энергия» капитально отремонтировали в поселке Яйва Александровского округа Пермского края. Строительство и модернизация спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.
Подрядчик отремонтировал основание футбольного поля, уложил новый искусственный газон и резиновые беговые дорожки, сделал прыжковую яму, установил системы освещения, видеонаблюдения и трибуны. Сейчас объект открыт для посещения. Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отметила, что благодаря созданию современной и доступной инфраструктуры повышается интерес к занятиям спортом.
В этом году масштабная модернизация также проведена на территории еще четырех населенных пунктов региона. Новые объекты появились в поселке Менделеево, городах Гремячинске и Березники. На финишный этап вышли работы на стадионе в поселке Гайны. Этот объект, который начали строить еще в 2015 году, жители ждали почти 10 лет. В этом году стадион возвели фактически заново.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.