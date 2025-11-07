В поселке Яйва Пермского края завершилась масштабная модернизация стадиона

В этом году масштабная модернизация также проведена на территории еще четырех населенных пунктов региона. Новые объекты появились в поселке Менделеево, городах Гремячинске и Березники. На финишный этап вышли работы на стадионе в поселке Гайны. Этот объект, который начали строить еще в 2015 году, жители ждали почти 10 лет. В этом году стадион возвели фактически заново.