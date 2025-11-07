Александр Ведерников посетил поселок Средний Усольского района

Так, в этом году в Среднем благоустроили Сквер здоровья — с такой инициативой выступили сотрудники местной врачебной амбулатории. В сквере поставили новые лавочки и урны, обустроили пешеходные дорожки и установили скульптуру «Врач». В частности, председатель регионального парламента осмотрел Саму врачебную амбулаторию построили в прошлом году: для этого при поддержке депутатов областного парламента пришлось передавать подходящий земельный участок в собственность муниципалитета (ранее он принадлежал минобороны). Благодаря возведению нового здания специалисты смогли переехать из маленького приспособленного помещения, где до этого вели прием пациентов.