Александр Ведерников посетил поселок Средний Усольского района

В ходе муниципальной недели председатель Законодательного Собрания иркутской области Александр Ведерников побывал в поселке Средний Усольского района. Там спикер областного парламента оценил, как реализованы инициативные проекты, получившие финансирование по различным программам, а также выполнение капитального ремонта многоквартирных домов.
Так, в этом году в Среднем благоустроили Сквер здоровья — с такой инициативой выступили сотрудники местной врачебной амбулатории. В сквере поставили новые лавочки и урны, обустроили пешеходные дорожки и установили скульптуру «Врач». В частности, председатель регионального парламента осмотрел Саму врачебную амбулаторию построили в прошлом году: для этого при поддержке депутатов областного парламента пришлось передавать подходящий земельный участок в собственность муниципалитета (ранее он принадлежал минобороны). Благодаря возведению нового здания специалисты смогли переехать из маленького приспособленного помещения, где до этого вели прием пациентов.
Еще один новый объект, «Скандинавский парк», появился в березовой роще благодаря участию в районном конкурсе «Лучший проект развития гражданского общества». Помимо дорожек для скандинавской ходьбы рядом обустроили остановку общественного транспорта. На этом «Скандинавский парк» не закончится: в будущем здесь планируется поставить уличные тренажеры, прокладывать лыжню и разбить аллею памяти.
Как отметил Александр Ведерников, участие местных жителям в подобных инициативных проектов способствует появлению социально значимых объектов.
— Теперь и в Среднем появились два замечательных общественных места, куда можно приходить семьями, с детьми, вместе гулять и заниматься спортом, — добавил Александр Ведерников.
Оценил спикер Заксобрания и проведенный капитальный ремонт в многоквартирных домах. Всего в региональную программу капремонта на период 2025—2026 год включено 33 объекта из поселка Средний. Кроме того, необходимо привести в порядок местное военное общежитие.