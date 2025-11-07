Синоптики обещали до +13 в Беларуси на субботу 8 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, оранжевый уровень объявлен на 8 ноября в стране из-за тумана как ночью, так и утром. Видимость составит 100 — 500 метров. Осадков не прогнозируется. Ветер окажется южный, юго-западный. В ночные часы температура воздуха будет от +1 до +7 градусов, местами окажется от 0 до −2 градусов. Днем прогнозируется от +7 до +13 градусов.