Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики обещали до +13 в Беларуси на субботу 8 ноября

Синоптики объявили оранжевый уровень на 8 ноября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещали до +13 в Беларуси на субботу, 8 ноября. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, оранжевый уровень объявлен на 8 ноября в стране из-за тумана как ночью, так и утром. Видимость составит 100 — 500 метров. Осадков не прогнозируется. Ветер окажется южный, юго-западный. В ночные часы температура воздуха будет от +1 до +7 градусов, местами окажется от 0 до −2 градусов. Днем прогнозируется от +7 до +13 градусов.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года: «Принесет аномальные погодные явления».

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Вместе с тем мы узнали, что произошло после волевой победы белоруски Арины Соболенко над американкой Коко Гауфф в Эр-Рияде: «Старалась быть агрессивной».