В Новосибирске разработали систему печати из газа

«У нас уникальная технология, мы создаем условия, когда металл находится в газовом состоянии. Мы берем, светим лазером, и весь металл, который есть в воздухе в газообразном состоянии, начинает осаждаться в то место, куда светит лазер», — сказал собеседник агентства.