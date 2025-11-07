Кассу и товарный знак теперь можно зарегистрировать на «Госуслугах»

Россияне получили возможность регистрировать кассу и товарный знак на портале «Госуслуги» при помощи жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн», сообщили в аппарате правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Цифровизация государственных услуг — приоритет национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Сервис позволяет пользователю получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела и разобраться, какая ему подходит система налогообложения. Также предприниматели могут подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств и не покидая портала госуслуг. Для регистрации бизнеса потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно получить онлайн в приложении «Госключ».
«Развитие жизненной ситуации “Начните бизнес онлайн” — это очередной шаг стратегии: сделать взаимодействие бизнеса с государством максимально простым, прозрачным и удобным. Теперь каждый начинающий владелец бизнеса получает исчерпывающую информацию обо всех предстоящих шагах, подает необходимые документы онлайн, а также имеет четкое понимание, на каком этапе решения находятся его вопросы. Вместо посещения ведомств можно уделить внимание развитию своего дела», — рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Жизненные ситуации — это новый этап развития системы «Госуслуг». Один такой сервис объединяет в среднем около 17 услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме «одного окна».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.