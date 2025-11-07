Кассу и товарный знак теперь можно зарегистрировать на «Госуслугах»

Сервис позволяет пользователю получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела и разобраться, какая ему подходит система налогообложения. Также предприниматели могут подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств и не покидая портала госуслуг. Для регистрации бизнеса потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно получить онлайн в приложении «Госключ».