На улице Газопровод в Москве возведут новостройку по программе реновации

Новый многоквартирный дом построят на улице Газопровод в Москве, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Предельная площадь жилья составит около 21 тысячи квадратных метров, нежилая наземная площадь — примерно 1,1 тысячи квадратных метров. В этих помещениях разместятся объекты, обеспечивающие повседневное удобство жителей: магазины первой необходимости, сервисные службы и предприятия бытового обслуживания», — рассказала Княжевская.
Район уже обладает развитой инфраструктурой: рядом находятся школы, Дом культуры, поликлиника, а также станция метро «Улица Академика Янгеля». Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или приступят к переселению по программе реновации в 2026—2028 годах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.