Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом

«Мы можем посмотреть на нашу историю и вспомнить, когда информационная борьба была провалена. Например, это Первая мировая война, когда единство фронта и тыла было разорвано. И в эту серую зону враг ударил. И случилась катастрофа. И с другой стороны, у нас есть успешный, извините за это слово, кейс. Но это Великая Отечественная война, когда информационная борьба была выиграна, когда фронт и тыл были абсолютно едины», — сказал Казаков в ходе дискуссии.