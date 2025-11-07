В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам

Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
«Защита внешних границ ЕС требует внедрения надежных и всеобъемлющих правил оформления виз. Согласно новым принятым положениям, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля. Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны», — цитируются его слова в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.