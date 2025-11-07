Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.

«Защита внешних границ ЕС требует внедрения надежных и всеобъемлющих правил оформления виз. Согласно новым принятым положениям, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля. Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны», — цитируются его слова в опубликованном заявлении на сайте ЕК.

ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.

Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.

При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.