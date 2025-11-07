В Ульяновском авиационном колледже прошли состязания по управлению дронами

В прошлом году Агентством технологического развития совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области реализован проект по созданию 17 специализированных классов, оснащенных оборудованием и современными дронами. Школьники теперь могут знакомиться с процессами разработки, производства и эксплуатации БАС, а также испытать себя на региональных и всероссийских соревнованиях.