В Ульяновском авиационном колледже прошли состязания по управлению дронами

Соревнования объединили около 60 учащихся.

Соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами состоялись на базе Ульяновского авиационного колледжа в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Участие в турнире приняли около 60 учащихся, сообщили в правительстве Ульяновской области.

Состязания прошли на базе центра практической подготовки, созданного в 2025 году в структуре Ульяновского авиационного колледжа-МЦК. Соревнования были организованы в ходе областного месячника среднего профессионального образования, приуроченного к 85-летию системы СПО.

Участниками турнира стали школьники из 17 образовательных учреждений областного центра и муниципалитетов. Важно было не только быстро пройти трассу, но и при этом набрать минимальное количество штрафных баллов.

В прошлом году Агентством технологического развития совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области реализован проект по созданию 17 специализированных классов, оснащенных оборудованием и современными дронами. Школьники теперь могут знакомиться с процессами разработки, производства и эксплуатации БАС, а также испытать себя на региональных и всероссийских соревнованиях.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.