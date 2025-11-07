Дом культуры в башкирском селе Макарово оснастили оборудованием

Дом культуры в селе Макарово Ишимбайского района в Республике Башкортостан пополнился новым оборудованием и техникой в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районном отделе культуры.
В ДК установили современную мебель, обновили напольное покрытие и светильники. Для учреждения закупили музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, сценические костюмы. Также средства выделены на приобретение шатра-беседки и юрты для проведения выездных мероприятий.
Для макаровцев обновление Дома культуры — настоящее событие, потому что там проходят все важные для села праздники, работают фольклорные, вокальные и инструментальные кружки.
Отмечается, что в ходе открытия обновленного ДК среди учреждений культуры состоялся фестиваль-конкурс «Балан байрамы». Победу одержала команда Кулгунинского сельского Дома культуры.
«Мы верим, что доступ к качественной культуре важен для всех, поэтому стремимся создать условия, чтобы наши дети и внуки могли развиваться и творить в комфортной и современной обстановке, независимо от места проживания», — отметил секретарь совета Ишимбайского района Булат Клысов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.