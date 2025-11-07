Что известно о смерти криптомошенника Новака и его жены

Смерть российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ обрастает подробностями. Пока Следственный комитет России сообщает о роковой встрече с «неустановленными инвесторами», СМИ раскрывают детали о возможном мотиве, связанном с криптокошельком, и задержании подозреваемых.
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу официально подтвердило возбуждение уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. По данным ведомства, 2 октября супружеская пара должна была встретиться с «неустановленными инвесторами» в городе Хатта. Их личный водитель привез пару на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль, который должен был доставить их к месту встречи. После этого, как уточнили в СК, связь с ними пропала.
Возможный мотив приводит петербургское издание «Фонтанка». Предположительно, преступников интересовал криптокошелек Новака, на котором, как пишет газета, «лежат миллиарды долларов».
О задержании подозреваемых сообщил телеканал «78». По его данным, ими оказались граждане России. В свою очередь, источники RT утверждают, что следствие не исключает версию о мести со стороны обманутых Новаком инвесторов.
Портал «Код Дурова» раскрывает детали последней крупной аферы Новака, которая, предположительно, и стала причиной его гибели. По данным издания, Новак представлялся инвесторам заместителем вице-президента Telegram и даже членом совета директоров мессенджера, предлагая купить криптовалюту TON со значительной скидкой и несуществующие облигации Telegram в преддверии IPO. Чтобы убедить своих жертв, он использовал поддельные скриншоты, рассказывал о связях с арабскими шейхами и намекал на инсайдерскую информацию от Павла Дурова. По данным Mash, среди пострадавших были бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и депутат Госдумы. Общая сумма ущерба от этой аферы оценивается в $500 млн, с которыми Новак, предположительно, и скрылся.
Телеканал RT уточнил подробности дела, по которому Роман Новак получил тюремный срок в 2020 году. Приговор был вынесен за два эпизода мошенничества, в которых Новак обманывал своих деловых партнеров. В первом случае жертвой стал его друг, а во втором — соинвестор IT-проекта. В обоих случаях Новак похищал деньги, выделенные на развитие бизнеса. Несмотря на шестилетний приговор, он, судя по всему, вышел на свободу досрочно.