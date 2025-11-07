Что известно о смерти криптомошенника Новака и его жены

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу официально подтвердило возбуждение уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. По данным ведомства, 2 октября супружеская пара должна была встретиться с «неустановленными инвесторами» в городе Хатта. Их личный водитель привез пару на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль, который должен был доставить их к месту встречи. После этого, как уточнили в СК, связь с ними пропала.