Белорусский врач сказала, можно ли заболеть после прививки от гриппа

Врач-педиатр поликлиники № 2 Смолевичской центральной районной больницы Екатерина Трибуль сказала, можно ли заболеть после прививки от гриппа. Подробности сообщает БелТА.
Педиатр заметила: некоторые родители отказываются прививать детей, опасаясь, что после вакцинации они могут заболеть гриппом.
— То, что можно заболеть после прививки, — миф. Вакцина не содержит живого вируса гриппа, — пояснила врач.
Она добавила, что после вакцинации может возникнуть легкое покраснение, иногда температура поднимается до 37,8 градусов, однако держится не более двух дней. За это время, поясняет Екатерина Трибуль, организм вырабатывает антитела.
