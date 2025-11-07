Медика из Каменска-Уральского судят за поиск экстремистских материалов

По словам адвоката, оператор сотовой связи (он не стал уточнять название компании) передал данные о посещении этих страниц в ФСБ. В тот же день уральцу позвонили на работу сотрудники спецслужбы и вызвали в отдел. После допроса и проверки телефона его отпустили, но уже 8 октября снова привезли в полицию, где составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Барсуков отметил, что на самом деле у его подзащитного не было никакого умысла.