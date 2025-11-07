Ричмонд
В центре города омичи дышали ядовитым диоксидом азота

ПДК вредного вещества была превышена в полтора раза.

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС опубликовало результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха за вчерашний день 6 ноября. Превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей было выявлено в Центральном округе.

Стационарный пост Обь-Иртышского УГМС, расположенный на улице Рабиновича, выявил в центре города превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза. По данным открытых интернет-источников, диоксид азота — это бурый газ с резким, удушливым запахом. Попадая в дыхательные пути, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и способен вызывать кашель, одышку и затрудненное дыхание.

По данным регионального минприроды и Обь-Иртышского УГМС, за последние три месяца превышения ПДК диоксида и оксида азота фиксируются в городе эпизодически. Преимущественно — в Центральном и Кировском округах.