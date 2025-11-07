В центре города омичи дышали ядовитым диоксидом азота

Стационарный пост Обь-Иртышского УГМС, расположенный на улице Рабиновича, выявил в центре города превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза. По данным открытых интернет-источников, диоксид азота — это бурый газ с резким, удушливым запахом. Попадая в дыхательные пути, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и способен вызывать кашель, одышку и затрудненное дыхание.