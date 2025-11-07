Вспышки опасных заболеваний в Молдове уносят целые поголовья — скоро лечить домашних животных будет просто некому: Нехватка ветеринаров бьёт по экономике

Молдова столкнулась с кризисом ветеринаров: стране не хватает 200−300 специалистов.
Дефицит кадров угрожает здоровью животных и повышает риск вспышек опасных заболеваний.
Кроме того, нехватка ветеринаров бьёт по экономике — фермеры несут финансовые потери и теряют продуктивность в животноводстве.
По словам председателя Коллегии ветеринарных врачей Михаила Мороза, специалистов в последние 10−15 лет стало чуть больше, но этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Средний возраст ветеринаров — около 55 лет, профессия стареет, и новое поколение идёт в неё всё реже.
Похоже, скоро лечить домашних животных будет просто некому.