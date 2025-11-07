СК возбудил уголовное дело об исчезновении Романа Новака и его жены

Рома Новак позиционировал себя как криптобизнесмен и называл себя другом Павла Дурова, создав образ успешного предпринимателя. Однако на деле мужчина оказался мошенником. По данным SHOT, в 2016—2017 годах он похитил у двух петербургских бизнесменов более 7 млн рублей. Так, совладельцу проекта «Спорт в народ» Новак пообещал внести более 6,3 млн рублей на счета компании, но присвоил из них 3,3 млн. По такой же схеме он обманул совладельца Transcrypt, похитив у него 4 млн рублей. RT сообщал, что по этим эпизодам суд в 2020 году приговорил Новака к шести годам колонии общего режима, но он, судя по всему, освободился раньше.