Почти 92 млн рублей выделят на завершение ремонта аварийного коллектора в Шахтах

91,6 млн рублей выделят из бюджета Ростовской области на завершение ремонта участка аварийного канализационного коллектора в Шахтах. Средства перечислят по распоряжению губернатора Юрия Слюсаря.
Деньги планируют потратить на восстановление работоспособности проблемного участка на улице Текстильной. Работы ведутся специалистами ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения». До конца октября специалисты заменили 165 метров коммуникаций, но для полного выполнения поставленной задачи нужно обновить еще 484 метра.
Параллельно в городе переподключили дома после замены 425 метров коллектора на улице Ворошилова, а поселке Майском прочистили 2,6 км канализационных сетей и откачали стоки из подвала многоквартирного дома.
Завершить весь комплекс ремонтных работ планируют до конца года.
Напомним, в сентябре губернатор лично осмотрел самый проблемный участок коммунальной сети и обсудил план восстановительных работ. По информации властей, коллектор 1965 года постройки оказался изношен на 92%.
Добавим, ранее в Шахтах из-за проблем с водоотведением ввели режим повышенной готовности. Это позволило быстро выделить деньги на технику и материалы для ремонта.
