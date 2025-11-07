Ричмонд
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области

Белоусов поздравил бойцов 218-го танкового полка с освобождением Успеновки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением населенного пункта Успеновка Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу родину», — сказано в телеграмме министра обороны Российской Федерации.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих полка обеспечат безопасность рубежей государства, добавили в министерстве обороны РФ.

