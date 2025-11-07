Сергей Петрин поздравил с 98-летием воронежского ветерана Дмитрия Рягузова

7 ноября 2025 года Почетный гражданин Воронежа ветеран Дмитрий Тимофеевич Рягузов отмечает 98-й день рождения, сообщил в своем телеграмм-канале мэр города Сергей Петрин.
На военную службу Дмитрий Рягузов попал в октябре 1944 года, на тот момент ему было всего 16 лет. Сначала он был стрелком в Челябинском запасном полку, а позже стал радистом-телеграфистом. За свою жизнь служить Дмитрию Тимофеевичу пришлось в разных уголках России, в том числе — в Уссурийском крае и на Дальнем Востоке.
В боевых действиях ветеран участвовал уже после Победы: с августа по сентябрь 1945 года в составе батальона связи 60-й стрелковой дивизии он сражался против японских войск и получил ранение. За заслуги на поле боя был награжден медалью «За победу над Японией».
В 1951 году Дмитрий Рягузов в звании старшего сержанта завершил службу в армии. Ветеран имеет множество наград: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», Жукова.
В мирное время Дмитрий Тимофеевич занимался восстановлением и организацией телефонной и радиосвязи в производственно-техническом управлении связи Воронежской области, где выполнял обязанности электромонтера и кабельщика-спайщика. Его трудовые заслуги отмечены орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», ветеран также удостоен звания «Заслуженный связист Российской Федерации».
В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Дмитрию Рягузову присвоено звание «Почетный гражданин Воронежа».
Сергей Петрин от души поздравил Дмитрия Тимофеевича с праздником:
— Ваши подвиги достойны высшей степени признания, ведь Вы подаете пример тем, кто сегодня самоотверженно защищает нашу страну. Желаю доброго здоровья, душевного счастья и чтобы каждый день был наполнен теплотой, исходящей от близких!