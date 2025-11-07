Сергей Петрин поздравил с 98-летием воронежского ветерана Дмитрия Рягузова

На военную службу Дмитрий Рягузов попал в октябре 1944 года, на тот момент ему было всего 16 лет. Сначала он был стрелком в Челябинском запасном полку, а позже стал радистом-телеграфистом. За свою жизнь служить Дмитрию Тимофеевичу пришлось в разных уголках России, в том числе — в Уссурийском крае и на Дальнем Востоке.