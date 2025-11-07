В парке имени Гагарина в Самаре высадили молодые липы

До конца осени в Самаре будет высажено еще пять тысяч саженцев. Также продолжается работа по кронированию и демонтажу деревьев. Специалисты ведут обрезку сухих веток деревьев вдоль дорог, тротуаров и на общественных пространствах, активно удобряют и проливают деревья перед зимовкой. Весной и осенью следующего года в городе планируется высадить более 20 тысяч деревьев и кустарников.