В парке имени Гагарина в Самаре высадили молодые липы

Представители общественных организаций Самары высадили 10 молодых лип в парке Гагарина в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые деревья появились традиционно на Аллее отцов, сообщили в городской администрации.
В акции приняли участие представители совета отцов Самарской области, в числе которых ветераны СВО, и учащиеся православной школы «Предтеча» вместе с родителями. В память об акции рядом размещена табличка «Крепкая семья — сильная Россия».
«Мы ежегодно высаживаем липы на Аллее отцов — это наша добрая традиция. Первые деревья здесь появились в 2021 году, и сейчас они уже стали довольно большими. Всего же за эти годы высажено более 50 лип», — рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России», многодетный отец Александр Чернышев.
До конца осени в Самаре будет высажено еще пять тысяч саженцев. Также продолжается работа по кронированию и демонтажу деревьев. Специалисты ведут обрезку сухих веток деревьев вдоль дорог, тротуаров и на общественных пространствах, активно удобряют и проливают деревья перед зимовкой. Весной и осенью следующего года в городе планируется высадить более 20 тысяч деревьев и кустарников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.