Гастрономический гид «Русский завтрак» запустят в Калужской области

Калужская область одним из первых регионов вошла в сборник кафе и ресторанов, где подают настоящий русский завтрак с акцентом на местные традиции. На территории субъекта в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» запущен новый этап культурно-гастрономического проекта «Русский завтрак», сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Речь идет о запуске гида под аналогичным названием, который нацелен на знакомство с гастрономической культурой и ценностями отдельных областей России. Калужская область станет одним из пилотных регионов, где русский завтрак появится в качестве постоянно действующего предложения. Это даст заведениям-участникам возможность показать жителям культурное и гастрономическое разнообразие региона, а гостям — начать путешествие по нему с завтрака.
Официальный запуск проекта в области намечен на 13 ноября. Заведения, где на постоянной основе можно будет заказать блюда «Русского завтрака»: кулинарная студия Kitchen «64», рестораны The Garden Grille & Bar, «ЗаПечь», «Кристалл», кафе «Арабика», «Дело», кофейня «Сны любимого кота» и другие. Гостей ждут такие блюда, как ячневая каша с сыром и вареньем из черноплодной рябины, манник с изюмом, вишней, соусом из йогурта и абрикосовым джемом, сырники с вареньем из сосновых шишек.
«Очень надеюсь, что одним из результатов проекта “Русский завтрак” станет появление в туристической инфраструктуре России — в отелях, кафе, ресторанах, кондитерских — такого долгожданного предложения как “русский завтрак”. Не разово, не в качестве фестивального предложения, а на постоянной основе, навсегда», — отмечает автор проекта «Русский завтрак» Екатерина Шаповалова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.