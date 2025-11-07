Гастрономический гид «Русский завтрак» запустят в Калужской области

Официальный запуск проекта в области намечен на 13 ноября. Заведения, где на постоянной основе можно будет заказать блюда «Русского завтрака»: кулинарная студия Kitchen «64», рестораны The Garden Grille & Bar, «ЗаПечь», «Кристалл», кафе «Арабика», «Дело», кофейня «Сны любимого кота» и другие. Гостей ждут такие блюда, как ячневая каша с сыром и вареньем из черноплодной рябины, манник с изюмом, вишней, соусом из йогурта и абрикосовым джемом, сырники с вареньем из сосновых шишек.