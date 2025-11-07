Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз

После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.