В городе Бикине Хабаровского края отремонтируют два учреждения культуры

Работы в кинотеатре «Октябрь» и краеведческом музее начнутся в 2026 году.

Капитальный ремонт двух старейших учреждений культуры города Бикина в Хабаровском крае — кинотеатра «Октябрь» и краеведческого музея — запланирован в 2026 году. Работы проведут по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Бикинского муниципального района.

Кинотеатр «Октябрь», открытие которого состоялось 1 марта 1961 года, уже много лет нуждается в ремонте. В 2014 году в учреждении установили кинопроекционную аппаратуру для просмотра фильмов в формате 3D. Капитальный ремонт подарит кинотеатру новую жизнь.

Краеведческий музей возник по инициативе общественности города и района в 1979 году. Первым директором и основателем был краевед, художник Николай Евсеев, его сбор лег в основу коллекций учреждения. Под музей было выделено одноэтажное здание — бывший парткабинет и библиотека, позже выполнили надстройку второго этажа.

«Здание нуждается в капитальном ремонте, — рассказала начальник отдела культуры администрации Бикинского муниципального округа Анастасия Богдашкина. — Мы рады, что смогли войти в программу, ожидаем, что ремонт полностью преобразит наши учреждения, в результате будет больше посетителей, и услуги будут оказаны в более комфортных условиях».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.