Мошенники стали чаще внедрять новую схему вывода средств через криптовалюты

— Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом — через крипту. Единственный надежный способ проверить достоверность нестандартной просьбы — лично перезвонить другу или родственнику по известному вам номеру телефона или написать в другом мессенджере и уточнить ситуацию. Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным, — прокомментировал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.