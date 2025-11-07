Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экологический скандал в Башкирии: глава стройкомпании получил «условку» за вред окружающей среде

В Башкирии глава ООО «ГаммаСтрой» получил условный срок за незаконную добычу ПГС.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор генеральному директору ООО «ГаммаСтрой», его признали виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации объектов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что гендиректор вместе с другим гражданином с марта по октябрь 2023 года занимался незаконной добычей песчано-гравийной смеси на территории Ильчигуловского сельсовета (Учалинский район). Работы велись без необходимых лицензий и разрешительных документов на землях сельскохозяйственного назначения и землях с неразграниченной государственной собственностью.

В результате произошла деградация и порча плодородного слоя почвы на площади 21 289 квадратных метров, содержание гумуса снизилось на 70%. Земельные участки стали непригодными для использования без проведения рекультивации, на которую потребуется более 42 миллионов рублей и долгое время.

Подсудимый свою вину не признал. Учалинский районный суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор еще не вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.