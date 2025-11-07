Экологический скандал в Башкирии: глава стройкомпании получил «условку» за вред окружающей среде

В Башкирии вынесли приговор генеральному директору ООО «ГаммаСтрой», его признали виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации объектов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Суд установил, что гендиректор вместе с другим гражданином с марта по октябрь 2023 года занимался незаконной добычей песчано-гравийной смеси на территории Ильчигуловского сельсовета (Учалинский район). Работы велись без необходимых лицензий и разрешительных документов на землях сельскохозяйственного назначения и землях с неразграниченной государственной собственностью.
В результате произошла деградация и порча плодородного слоя почвы на площади 21 289 квадратных метров, содержание гумуса снизилось на 70%. Земельные участки стали непригодными для использования без проведения рекультивации, на которую потребуется более 42 миллионов рублей и долгое время.
Подсудимый свою вину не признал. Учалинский районный суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор еще не вступил в законную силу.
