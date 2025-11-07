В Лабинском аграрном техникуме на Кубани будут обучать управлению дронами

Современная мастерская «Эксплуатация беспилотных систем и точного земледелия в сельском хозяйстве» открылась на базе аграрного техникума в городе Лабинске Краснодарского края. Кабинет обустроили по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
В мастерской смогут заниматься около 100 студентов профильных специальностей. Образовательный процесс будет организован по нескольким специальностям: «Компьютерные системы и комплексы», «Информационные системы и программирование», «Агрономия», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
«В мастерской будут проводиться работы по практической подготовке кадров в области эксплуатации беспилотных авиационных систем, что обеспечит комплексное обучение, начиная от сборки и программирования аппаратов, до их практического применения в различных областях. Это необходимо для повышения качества практических навыков, необходимых для успешного трудоустройства и построения карьеры», — отметил директор техникума Николай Гречанный.
Возможности новой мастерской будут задействованы для реализации программ по профессиональному и дополнительному профессиональному образованию, ранней профориентации школьников, подготовки студентов и школьников к участию в чемпионате высоких технологий и профессиональному мастерству «Профессионалы», а также для проведения демонстрационного экзамена.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.