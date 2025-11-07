В городе Гусиноозерске в Бурятии завершают ремонт двух улиц

Улицы расположены в центре города и обеспечивают подъезд к социально важным объектам. В настоящее время работы на отрезках общей протяженностью 1,4 км практически завершены. Выполнены демонтаж полотна, уложены первый и верхний слои покрытия. Подрядчик частично заменил бордюрный камень, светильники, устроил ливневые стоки к дренажным колодцам. Планируется обустройство искусственной дорожной неровности, установка знаков и разметки. По контракту завершить работы должны до 15 ноября 2025 года.