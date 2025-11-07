В городе Гусиноозерске в Бурятии завершают ремонт двух улиц

Две улицы обновляют в городе Гусиноозерске Республики Бурятии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонтные работы проводятся на дорогах по улицам Строительной и Ленина, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.
Улицы расположены в центре города и обеспечивают подъезд к социально важным объектам. В настоящее время работы на отрезках общей протяженностью 1,4 км практически завершены. Выполнены демонтаж полотна, уложены первый и верхний слои покрытия. Подрядчик частично заменил бордюрный камень, светильники, устроил ливневые стоки к дренажным колодцам. Планируется обустройство искусственной дорожной неровности, установка знаков и разметки. По контракту завершить работы должны до 15 ноября 2025 года.
В этом году по нацпроекту в Гусиноозерске отремонтировали шесть улиц — Школьную, Пушкина, Карла Маркса, Спортивную, Кузнецова и Больничный переулок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.