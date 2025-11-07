ЖКХ сказало, что делать белорусам с опавшими листьями на участках. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Алексей Филанович уточнил, что есть два варианта при уборке опавшей листы на приусадебных участках. Первый — компостирование с целью получения перегноя. Он отметил, что иногда ставится маленький забор, куда складывают всю листву, которая в дальнейшем перегнивает.
Филанович, говоря про второй вариант, отметил, что белорусы могут обратиться в предприятие ЖКХ:
— Если у него есть объект по использованию растительных отходов, то на договорной платной основе можно передать для такого же компостирования. Законодательно у нас запрещено растительные отходы хранить на полигонах.
Он заметил, что для вывоза листы у белорусов должен быть подписан договор на вывоз твердых коммунальных отходов на обычный бытовой мусор с предприятиями ЖКХ по территориальной организации. Начальник управления отметил, что в эту же организацию, с которой уже подписан договор, можно поинтересоваться, есть ли возможность забрать растительные отходы.
— Если предприятие ЖКХ может это сделать, то оплачивается сумма за транспортные услуги. Если у человека есть собственный транспорт, то можно договориться заплатить только за использование места, — пояснил Алексей Филанович.
