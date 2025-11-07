ЖКХ сказало, что делать белорусам с опавшими листьями на участках

Он заметил, что для вывоза листы у белорусов должен быть подписан договор на вывоз твердых коммунальных отходов на обычный бытовой мусор с предприятиями ЖКХ по территориальной организации. Начальник управления отметил, что в эту же организацию, с которой уже подписан договор, можно поинтересоваться, есть ли возможность забрать растительные отходы.