ЖКХ сказало, что делать белорусам с опавшими листьями на участках

ЖКХ сказало белорусам, что делать с опавшими листьями на участках.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало, что делать белорусам с опавшими листьями на участках. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Алексей Филанович уточнил, что есть два варианта при уборке опавшей листы на приусадебных участках. Первый — компостирование с целью получения перегноя. Он отметил, что иногда ставится маленький забор, куда складывают всю листву, которая в дальнейшем перегнивает.

Филанович, говоря про второй вариант, отметил, что белорусы могут обратиться в предприятие ЖКХ:

— Если у него есть объект по использованию растительных отходов, то на договорной платной основе можно передать для такого же компостирования. Законодательно у нас запрещено растительные отходы хранить на полигонах.

Он заметил, что для вывоза листы у белорусов должен быть подписан договор на вывоз твердых коммунальных отходов на обычный бытовой мусор с предприятиями ЖКХ по территориальной организации. Начальник управления отметил, что в эту же организацию, с которой уже подписан договор, можно поинтересоваться, есть ли возможность забрать растительные отходы.

— Если предприятие ЖКХ может это сделать, то оплачивается сумма за транспортные услуги. Если у человека есть собственный транспорт, то можно договориться заплатить только за использование места, — пояснил Алексей Филанович.

Тем временем с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.

Кстати, «Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана.

Вместе с тем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.