Крымские врачи удалили опухоль у новорожденной девочки в первый день ее жизни

Операция прошла с применением малоинвазивных методик.

Источник: Минздрав Крыма

Детские хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко выполнили сложную операцию. Они удалили большое новообразование у новорожденной девочки, применив современные малоинвазивные технологии.

«Сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника», — рассказали в Минздраве Крыма.

Новообразование, выявленное еще во время беременности, могло вызвать у ребенка некроз яичника, сдавление органов и проблемы с питанием. После рождения у младенца подтвердилось кистозное образование в левом яичнике, занимающее почти всю брюшную полость. После обследования девочка была прооперирована с помощью лапароскопии. Образование было удалено, ткани яичника при этом сохранили.

После стабилизации состояния и повторного обследования ребенка вместе с мамой выписали домой.