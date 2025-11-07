Крымские врачи удалили опухоль у новорожденной девочки в первый день ее жизни

Новообразование, выявленное еще во время беременности, могло вызвать у ребенка некроз яичника, сдавление органов и проблемы с питанием. После рождения у младенца подтвердилось кистозное образование в левом яичнике, занимающее почти всю брюшную полость. После обследования девочка была прооперирована с помощью лапароскопии. Образование было удалено, ткани яичника при этом сохранили.