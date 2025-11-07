В Ростовской области через суд защитили права матери на детское пособие

В Семикаракорском районе Ростовской области помогли женщине, которой отказали в назначении ежемесячной выплаты на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
Разбираться в ситуации в надзорном ведомстве начали после жалобы женщины. Она пояснила, что ей не назначили денежную поддержку «из-за отсутствия подтверждения места регистрации».
Права матери защитили через суд. После вмешательства прокуратуры и слушаний женщине утвердили положенную ей поддержку и сделали перерасчет на сумму около 50 тысяч рублей.
