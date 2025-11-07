Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области через суд защитили права матери на детское пособие

На Дону прокуратура защитила женщину, которой отказали в назначении детской выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области помогли женщине, которой отказали в назначении ежемесячной выплаты на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Разбираться в ситуации в надзорном ведомстве начали после жалобы женщины. Она пояснила, что ей не назначили денежную поддержку «из-за отсутствия подтверждения места регистрации».

Права матери защитили через суд. После вмешательства прокуратуры и слушаний женщине утвердили положенную ей поддержку и сделали перерасчет на сумму около 50 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.