«Вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной». Белорусский врач предупредила, чем опасен грипп

Врач уточнила: особенно опасен грипп тем, что вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. Трибуль добавила, что также случаются тяжелые пневмонии и менингиты. Она отметила, что вакцинация против гриппа ослабляет осложнения, защищает от риска заражения.