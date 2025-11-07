Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной». Белорусский врач предупредила, чем опасен грипп

Врач сказала белорусам об осложнениях гриппа для сердца и нервной системы.

Источник: Комсомольская правда

Врач-педиатр поликлиники № 2 Смолевичской центральной районной больницы Екатерина Трибуль сказала белорусам об осложнениях гриппа для сердца и нервной системы. Подробности сообщает БелТА.

Врач уточнила: особенно опасен грипп тем, что вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. Трибуль добавила, что также случаются тяжелые пневмонии и менингиты. Она отметила, что вакцинация против гриппа ослабляет осложнения, защищает от риска заражения.

— Если же человек заражается, болезнь протекает более легко, — уточнила врач.

Ранее белорусский врач сказала, можно ли заболеть после прививки от гриппа.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще мы собрали, что произошло после волевой победы белоруски Арины Соболенко над американкой Коко Гауфф в Эр-Рияде: «Старалась быть агрессивной».