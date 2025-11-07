«Вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной». Белорусский врач предупредила, чем опасен грипп

Врач-педиатр поликлиники № 2 Смолевичской центральной районной больницы Екатерина Трибуль сказала белорусам об осложнениях гриппа для сердца и нервной системы. Подробности сообщает БелТА.
Врач уточнила: особенно опасен грипп тем, что вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. Трибуль добавила, что также случаются тяжелые пневмонии и менингиты. Она отметила, что вакцинация против гриппа ослабляет осложнения, защищает от риска заражения.
— Если же человек заражается, болезнь протекает более легко, — уточнила врач.
Ранее белорусский врач сказала, можно ли заболеть после прививки от гриппа.
Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще мы собрали, что произошло после волевой победы белоруски Арины Соболенко над американкой Коко Гауфф в Эр-Рияде: «Старалась быть агрессивной».