Ушел из жизни известный омский скульптор Костенко

В музее «Либеров-центр» сообщили печальную новость — ушел из жизни известный омский скульптор Виктор Костенко.
Художнику было 74 года. Самые известные его работы — памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» у омского аэропорта. Виктор Костенко являлся профессором кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства факультета искусств Омского государственного педагогического университета, кандидатом педагогических наук. Член Союза дизайнеров России.
С художником Алексеем Либеровым Виктор Костенко был знаком лично. Говорил: «“Для меня Алексей Николаевич не просто художник, он мой наставник, мастер своего дела и великой души человек. Я познакомился с Либеровым, когда мне было всего 20 лет. Сначала это было обучение в ОмГПУ, а после тесное сотрудничество в качестве коллег”.
Скульптор изобразил художника с палитрой и кистями в руках. Бюст отлит из бронзы в Челябинске и установлен на полутораметровом гранитном постаменте.
О дате и времени прощания с Виктором Костенко пока не сообщается.