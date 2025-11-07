Ушел из жизни известный омский скульптор Костенко

С художником Алексеем Либеровым Виктор Костенко был знаком лично. Говорил: «“Для меня Алексей Николаевич не просто художник, он мой наставник, мастер своего дела и великой души человек. Я познакомился с Либеровым, когда мне было всего 20 лет. Сначала это было обучение в ОмГПУ, а после тесное сотрудничество в качестве коллег”.