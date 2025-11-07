Более 130 лучших лесных пожарных наградили в Екатеринбурге

«Полвека Уральская авиабаза стоит на страже одного из главных богатств Урала — его лесов. Сегодня охраной лесного фонда региона занимаются 1,5 тысячи специалистов, чей труд сочетает в себе мужество, профессионализм и преданность делу. Это люди уникальных профессий: лесные пожарные, десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, чьи действия спасают тысячи гектаров леса и обеспечивают безопасность жителей региона», — сказал и. о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.