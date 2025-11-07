Более 130 лучших лесных пожарных наградили в Екатеринбурге

Наградами регионального и федерального уровня за высокий профессионализм и успехи в работе отмечены свыше 130 лучших лесных пожарных Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Торжественное мероприятие прошло в Уральском государственном лесотехническом университете в Екатеринбурге. Награждение приурочено к 50-летию Уральской авиабазы в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Полвека Уральская авиабаза стоит на страже одного из главных богатств Урала — его лесов. Сегодня охраной лесного фонда региона занимаются 1,5 тысячи специалистов, чей труд сочетает в себе мужество, профессионализм и преданность делу. Это люди уникальных профессий: лесные пожарные, десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, чьи действия спасают тысячи гектаров леса и обеспечивают безопасность жителей региона», — сказал и. о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
По его словам, губернатор региона Денис Паслер поставил задачу восстановить в этом году 32 тысячи гектаров леса. В этой работе Уральская авиабаза играет значимую роль — сотрудники выращивают хвойный молодняк в собственных питомниках, который затем высаживают на местах, пострадавших от пожаров.
Работа по защите лесов от огня на Уральской авиабазе ведется в двух направлениях: наземном и авиационном. На земле дежурят более 420 специалистов на 30 лесопожарных станциях в городах Свердловской области. Это водители пожарных машин, трактористы, бригадиры и лесные пожарные. Все подразделения полностью укомплектованы техникой и снаряжением.
В воздухе задействованы сотрудники пяти авиаотделений. Это 188 десантников-пожарных и летчики-наблюдатели. Они не только доставляют людей в труднодоступные места, но и сами участвуют в тушении — например, сливают воду с помощью водосливных устройств с вертолетов Ми-8 прямо на очаг возгорания.
Напомним, что правительство Свердловской области комплексно подходит к работе по сохранению лесов и выполнению задач нацпроекта. За последние годы был полностью обновлен парк спецтехники и автомобилей Уральской авиабазы, ежегодно приобретается необходимое оборудование, средства связи и индивидуальной защиты, чтобы лесные пожарные могли работать максимально эффективно и безопасно.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.