Белорусский врач-пульмонолог сказал, может ли бронхит спровоцировать астму

Врач объяснил белорусам, может ли бронхит перейти в астму.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-пульмонолог Сергей Федоров сказал, может ли бронхит спровоцировать астму. Подробности приводит БелТА.

— Бронхит — нет, но и у бронхита, и у бронхиальной астмы одни и те же симптомы, — уточнил врач.

По словам пульмонолога, острый бронхит характеризуется кашлем в течение двух — четырех недель, при полном исключении других заболеваний — пневмонии, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и других.

— То есть этот диагноз в какой-то мере исключение, — пояснил Сергей Федоров.

Ранее белорусский врач предупредила, чем опасен грипп: «Вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной».

Кроме того, белорусский врач сказала, можно ли заболеть после прививки от гриппа.

