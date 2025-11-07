Белорусский врач-пульмонолог сказал, может ли бронхит спровоцировать астму

Белорусский врач-пульмонолог Сергей Федоров сказал, может ли бронхит спровоцировать астму. Подробности приводит БелТА.
— Бронхит — нет, но и у бронхита, и у бронхиальной астмы одни и те же симптомы, — уточнил врач.
По словам пульмонолога, острый бронхит характеризуется кашлем в течение двух — четырех недель, при полном исключении других заболеваний — пневмонии, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и других.
— То есть этот диагноз в какой-то мере исключение, — пояснил Сергей Федоров.
