В Екатеринбурге спасли пациента с инфарктом и аномально большой артерией

Врачи приложили все усилия, чтобы найти стент в кратчайшие сроки. После операции состояние пациента стабилизировалось, а спустя несколько месяцев при посещении врача он отметил улучшение состояния и отсутствие жалоб. Мужчина избежал сердечной недостаточности и вернулся к полноценной жизни.