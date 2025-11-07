В Екатеринбурге спасли пациента с инфарктом и аномально большой артерией

Врачи Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга спасли мужчину с острым инфарктом миокарда и аномально большой артерией. 41-летний пациент обратился в больницу Полевского с симптомами инфаркта, которые нарастали в течение недели. Мужчину экстренно госпитализировали в Екатеринбург и провели операцию.
— Ситуация осложнялась тем, что диаметр артерии пациента составлял шесть миллиметров — это очень крупный сосуд, и для его стентирования требовался особый стент, редко использующийся в практике, — сообщили в Минздраве Свердловской области.
Врачи приложили все усилия, чтобы найти стент в кратчайшие сроки. После операции состояние пациента стабилизировалось, а спустя несколько месяцев при посещении врача он отметил улучшение состояния и отсутствие жалоб. Мужчина избежал сердечной недостаточности и вернулся к полноценной жизни.