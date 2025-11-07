Обнаружили спустя 15 дней: волонтеры свернули поиски пропавшего мужчины из Башкирии

В Башкирии подошли к концу поиски пропавшего 34-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Что-либо о местонахождении жителя села Михайловка (Уфимский района) перестало быть известно 23 октября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — заявили добровольцы.
Где все эти дни был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.