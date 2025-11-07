Петербурженку отправили в колонию за жестокие методы воспитания сына

Ленинский районный суд огласил приговор по делу о жестоком обращении с ребенком. Местную жительницу признали виновной в систематическом избиении собственного сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Следствие установило, что на протяжении почти трех лет женщина применяла физическое насилие к мальчику 2013 года рождения. Она неоднократно била ребенка руками и ремнем по телу и голове, а в состоянии алкогольного опьянения даже кусала его за руку. Кроме того, мать оставляла сына без присмотра, в том числе в холодную погоду без верхней одежды, не покупала ему необходимые для развития вещи и регулярно устраивала скандалы в его присутствии.
— В суде женщина частично признала вину, согласившись только с двумя эпизодами «воспитательных» шлепков, и заявила, что ребенок и органы опеки ее оклеветали. Однако суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Преступницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным штрафом в 50 тысяч рублей.