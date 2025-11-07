Петербурженку отправили в колонию за жестокие методы воспитания сына

Следствие установило, что на протяжении почти трех лет женщина применяла физическое насилие к мальчику 2013 года рождения. Она неоднократно била ребенка руками и ремнем по телу и голове, а в состоянии алкогольного опьянения даже кусала его за руку. Кроме того, мать оставляла сына без присмотра, в том числе в холодную погоду без верхней одежды, не покупала ему необходимые для развития вещи и регулярно устраивала скандалы в его присутствии.