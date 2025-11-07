Киевские мошенники продали американцу муляж лазерного оружия за $85 тысяч

Чтобы убедить жертву в реальности проекта, мошенники провели постановочную демонстрацию работы «установки». После этого американец передал им более 3,2 млн гривен (около $85 тыс.), не подозревая, что у обвиняемых не было ни технологий, ни намерений производить какое-либо оружие.