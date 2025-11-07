Ричмонд
Киевские мошенники продали американцу муляж лазерного оружия за $85 тысяч

На Украине будут судить двух аферистов, обманувших гражданина США на $85 тысяч. Потерпевшего убедили заплатить за несуществующую лазерную установку для борьбы с дронами. Для убедительности мошенники даже устроили фальшивую демонстрацию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двое жителей Киева обвиняются в мошенничестве: они продали гражданину США муляж под видом лазерного оружия для борьбы с дронами за $85 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за разработчиков оружия. Они заверили американского волонтера, что могут создать лазерное устройство, способное поражать беспилотники и даже ракеты.

Чтобы убедить жертву в реальности проекта, мошенники провели постановочную демонстрацию работы «установки». После этого американец передал им более 3,2 млн гривен (около $85 тыс.), не подозревая, что у обвиняемых не было ни технологий, ни намерений производить какое-либо оружие.

Прокуратура Оболонского района Киева предъявила обоим мужчинам обвинение в мошенничестве.

Как уточнили в ведомстве, подобные случаи не являются редкостью. Ранее из Армении на Украину экстрадировали организатора масштабной мошеннической схемы, из-за которой волонтеры и военные потеряли более 20 млн грн.