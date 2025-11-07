ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей

«Мы в ЛДПР убеждены, что матерей нужно поддерживать всеми возможными способами. Быть мамой — счастье, но и тяжелый труд, а беременность — серьезная нагрузка на организм. К нам в партию часто обращаются женщины с проблемой недоступности качественной медицинской помощи и высокой стоимости медицинских услуг. А самые неподъемные цены — на стоматологию и особенно на протезирование. Подготовили законопроект, в котором предлагаем для матерей с двумя и более детьми сделать бесплатными изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов, и имплантов. Государство должно заботится о женщинах всеми возможными способами. Давайте вернем матерям возможность улыбаться», — заключил он.