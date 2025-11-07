«Кубок Победы. Волга» в Самаре собрал более 100 бойцов СВО

Свыше 100 героев СВО приняли участие в турнире «Кубок Победы. Волга», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания проходили 5−6 ноября 2025 года в Самаре в рамках международного форума «Россия — спортивная держава», сообщили во Всероссийской федерации фиджитал-спорта.
Участники турнира представляли Самару и Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Белгород и Курск. Специально на футбольном манеже «Солидарность. Самара. Арена» было установлено уникальное оборудование, продемонстрированы лучшие российские разработки программного обеспечения и тренажеры, которые можно использовать и в процессе реабилитации.
«Идея турнира “Кубок Победы” для героев и ветеранов СВО, которые проходят реабилитацию, появилась год назад. Первые соревнования мы проводили в госпиталях Москвы, и сразу стал понятен большой потенциал турнира. Сначала соревнования проходили в одной дисциплине, сейчас их уже восемь. Уверен, “Кубок Победы” — перспективный проект, и на длинной дистанции он может помочь большому количеству людей», — сказал президент федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный на открытии турнира.
Соревнования проводились по восьми дисциплинам: фиджитал-сквош, фиджитал-бокс, фиджитал-гонки, фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки, фиджитал-пятиборье, а также двоеборье — тактическая стрельба и фиджитал — легкая атлетика. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в церемонии награждения победителей.
«Бойцы, которые пострадали, получили ранения, защищая интересы нашей Родины на СВО, с помощью этого нового формата получают невиданные ранее преимущества для скорости восстановления, для получения новых эмоций, смысла в жизни. Я очень рад, что те отклики, которые мы получаем от наших бойцов, действительно подтверждают, что это так. Есть еще подтверждения от наших уважаемых врачей и реабилитологов, которые отмечают ускоренное восстановление, чтобы наши бойцы могли жить полноценной жизнью, несмотря на те потери, которые они понесли. Именно такую установку дает наш Президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем продолжать вас поддерживать и действовать в этом направлении», — отметил Чернышенко.
«Кубок Победы. Волга» организован с целью вовлечения участников СВО в систематические занятия спортом. Турнир призван продемонстрировать, что фиджитал-спорт способен объединять людей, независимо от их физических возможностей, и открывать перед ними новые горизонты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.