Филиал детской музыкальной школы в Нижнем Новгороде получил новое здание

После переезда в новое помещение у учреждения появилась возможность увеличить количeство учeников.

Новое помещение выделили филиалу детской музыкальной школы № 12 им. Чайковского в Нижнем Новгороде. Переезд в новое здание стал возможен благодаря реализации национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В пустовавшем несколько лет помещении, куда переехала ДМШ, сделали капитальный ремонт: полностью заменили электрические сети, системы отопления и водоснабжения, усилили перекрытия, заменили все оконные блоки и двери, смонтировали пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

После перепланировки и окончательной отделки на площади в 843,8 квадратных метра появились 19 классов и репетиционных залов, концертный зал, комната для хранения инструментов и бытовые помещения. Директор учреждения Ольга Гурьянова отметила, что новое здание для филиала музыкальной школы — это не только гораздо более современные и комфортные классы и залы, но и возможность увеличения набора юных музыкантов.

«Сейчас в двух зданиях у нас занимается более 600 детей. Теперь, после переезда филиала в новое помещение, появилась возможность постепенно увеличить набор и довести количество учащихся до 700 человек. Символично, что новое пространство появилось как раз в год 185-летия Чайковского», — сказала Гурьянова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.