Филиал детской музыкальной школы в Нижнем Новгороде получил новое здание

После перепланировки и окончательной отделки на площади в 843,8 квадратных метра появились 19 классов и репетиционных залов, концертный зал, комната для хранения инструментов и бытовые помещения. Директор учреждения Ольга Гурьянова отметила, что новое здание для филиала музыкальной школы — это не только гораздо более современные и комфортные классы и залы, но и возможность увеличения набора юных музыкантов.