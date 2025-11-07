Ричмонд
Беларусь и Турция изменили соглашение о взаимном безвизовом режиме

Беларусь и Турция внесли изменения в соглашение о взаимном безвизе.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь и Турция изменили соглашение о взаимном безвизовом режиме. Это следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале.

Белорусское правительство ратифицировала протокол об изменениях соглашения с Турцией о взаимной отмене виз. Беларусь и Турция приняли решение изменить лишь одну статью соглашения, подписанного 29 марта 2013 года. Это статья 5. Она касается сотрудников сферы грузоперевозок.

Сейчас белорусы могут находиться в Турции без визы, как и граждане Турции в Беларуси, в течение 30 дней с даты въезда в страну, но не более 90 дней в году. Согласно новой норме, будет возможность находиться в течение периода, который не превышает 90 дней в любом из периодов в 180 дней. Это касается сотрудников отрасли международных перевозок грузов, пассажиров, то есть водителей, членов экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, поездов и так далее.

Тем временем Минздрав определил болезни, которые можно лечить в санаториях Беларуси.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кроме того, МИД заявил про новые безвизовые страны для белорусов.