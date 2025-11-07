Беларусь и Турция изменили соглашение о взаимном безвизовом режиме

Сейчас белорусы могут находиться в Турции без визы, как и граждане Турции в Беларуси, в течение 30 дней с даты въезда в страну, но не более 90 дней в году. Согласно новой норме, будет возможность находиться в течение периода, который не превышает 90 дней в любом из периодов в 180 дней. Это касается сотрудников отрасли международных перевозок грузов, пассажиров, то есть водителей, членов экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, поездов и так далее.