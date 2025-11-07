На форуме в Самаре прошел открытый урок, посвященный фиджитал-спорту

«Прошел всего один год с того момента, как мир узнал о фиджитал-спорте. По инициативе Президента России мы показали формат, регламент соревнований. За короткий срок фиджитал-спорт стал международным движением, объединившим 120 стран — это яркое доказательство эффективности функционально-цифрового вида спорта. Сегодня, чтобы быть успешным, нужно одинаково хорошо развиваться как в реальном, традиционном, так и цифровом виде спорта. Я благодарен Министерству просвещения России за возможность провести первый открытый урок на Международном форуме “Россия — спортивная держава”», — сказал в приветственном слове вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.