На форуме в Самаре прошел открытый урок, посвященный фиджитал-спорту

Первый открытый урок по вовлечению молодежи в фиджитал-спорт прошел на XIII Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре. Участие в занятии приняли ученики 7−9-х классов самарских школ и дети из российских регионов в онлайн-формате, сообщили во Всероссийской федерации фиджитал-спорта.
В роли преподавателя выступил президент федерации, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. На уроке были представлены основные принципы фиджитал-спорта, его дисциплины и новые форматы спортивной инфраструктуры. Учащиеся узнали, как современные технологии могут дополнять и усиливать физическую подготовку, развивать стратегическое мышление и командную работу, а также поучаствовали в интеллектуальной викторине. По итогам урока была запущена регистрация на мини-турниры по фиджитал-спорту прямо на площадке форума.
«Прошел всего один год с того момента, как мир узнал о фиджитал-спорте. По инициативе Президента России мы показали формат, регламент соревнований. За короткий срок фиджитал-спорт стал международным движением, объединившим 120 стран — это яркое доказательство эффективности функционально-цифрового вида спорта. Сегодня, чтобы быть успешным, нужно одинаково хорошо развиваться как в реальном, традиционном, так и цифровом виде спорта. Я благодарен Министерству просвещения России за возможность провести первый открытый урок на Международном форуме “Россия — спортивная держава”», — сказал в приветственном слове вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.