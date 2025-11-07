Сколько зарабатывают риелторы в Москве в 2025 году

Профессия риелтора многим кажется привлекательной в первую очередь из-за возможности получать высокий доход. Сегодня предлагаемые зарплаты в вакансиях на должность агента по недвижимости достигают миллионов, однако в реальности такой доход доступен лишь единицам, утверждают аналитики рынка недвижимости.
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают риелторы в 2025 году и из чего складывается их доход.
Сколько зарабатывают риелторы
В предложениях риелторских вакансий в Москве заработки зачастую доходят до миллионов рублей. Однако, по словам экспертов, такой доход доступен лишь единицам, особенно в условиях снижения спроса на столичную недвижимость.
Руководитель офиса «Москва Центральный» агентства Vysotsky Estate Сергей Смирнов рассказал, что заработки риелторов можно разделить в зависимости от опыта и профессионализма:
- средний доход стажера риелторского агентства, выходящего на максимальные показатели, составляет 100 тыс. руб. в месяц;
- максимальный доход риелтора — до 1,3 млн руб. в месяц;
- средний доход риелтора, работающего два-три года, — 200−250 тыс. руб.
«В год через рынок пробегает до 20 тыс. человек, которые делают от одной до трех сделок и уходят из профессии. То есть 30% сделок в Москве заключают не агенты, а стажеры, которые уже не будут на следующий год в риелторском бизнесе. Максимальных результатов достигают 3−4% от всех агентов столицы, то есть 500−700 человек», — пояснил руководитель офиса «Москва Центральный» агентства Vysotsky Estate.
В среднем риелтор в Москве заключает 15 сделок в год, а средний чек комиссии составляет 300 тыс. руб., агент забирает 50% от сделки, уточнил Сергей Смирнов. По его словам, в среднем доход агента составляет 1,8 млн руб. в год.
Если говорить о конкретных примерах, то средняя квартира в московской новостройке стоит 28,5 млн руб., при размере комиссии 3% застройщик выплатит около 853 тыс. руб.; в Новой Москве средняя стоимость квартир ниже, она составляет 15,1 млн руб., средняя выплата от девелопера — в районе 453 тыс. руб., отметила генеральный директор агрегатора недвижимости RedCat Наталья Шаталина. Она уточнила, что при работе риелтора в агентстве сумма вознаграждения за одну сделку в Москве в этом случае может составлять 427−512 тыс. руб., а в Новой Москве — порядка 226−272 тыс. руб.
Из чего складывается оклад риелтора
Агенты недвижимости получают доход в виде комиссионного вознаграждения. Его сумма рассчитывается как определенный процент от стоимости продажи или аренды недвижимости. При этом сумма зависит от сегмента недвижимости, говорят эксперты.
«Доход агента существенно различается по классу недвижимости и напрямую зависит от сегмента, в котором он специализируется: комфорт-класс, бизнес-класс, элитный или премиум. Для экономкласса основной фактор дохода — объем совершенных сделок, поскольку размер комиссии, выплачиваемый агенту, традиционно невысок ввиду умеренной стоимости самих объектов недвижимости. Среднерыночный показатель составляет примерно 2−3% от цены жилья», — отметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Иначе дело обстоит в сегментах премиальной недвижимости, отметила Дымова. По ее словам, здесь нередко принято, что продавец оплачивает комиссионное вознаграждение и своему агенту, и агенту покупателя, суммы могут достигать миллионов. За аренду обычно берут 80−100% комиссии, сейчас большинство объявлений на рынке представлены с максимальным процентом, уточнила бренд-директор «Миэль» Ева Снеговская.
Стоит отметить, что если квартира с нюансами, например проблемными документами, то комиссия может быть выше, подчеркнула Наталья Шаталина. При этом она уточнила, что редко кто из агентов получает полную сумму комиссии, большинство работают в агентствах и им достается 50−60% от вознаграждения. «Остальное — это доход компании. Как и у любой другой организации, в риелторском агентстве также есть административный персонал, расходы на содержание офисов, оплату налогов и рекламу», — пояснила глава RedCat.
Помимо комиссионного вознаграждения, большинство специалистов предлагают дополнительные сопутствующие услуги, например помощь в одобрении ипотечных кредитов и платные консультации по подбору, подчеркнула Шаталина. Она пояснила, что еще одним вариантом дополнительного заработка могут быть премии и бонусы застройщиков и агентства за выполнение планов продаж.
От чего зависит доход
Стабильный доход риелтора напрямую зависит не столько от процента, который он получит от сделки, сколько от наполненности его портфеля объектами, говорят аналитики.
«Это значит, что агент должен думать не только о том, что он будет продавать завтра, а какие у него будут клиенты в будущем. Только так он сможет получать гарантированный заработок. Риелтору важно регулярно пополнять свой портфель. Даже если сейчас у него несколько активных или сложных сделок, время уходит на их подготовку, нельзя забывать о перспективах. Здесь — как в сказке: одну ягодку кладу, на другую смотрю, а третью примечаю. Одни сделки близки к завершению, другие только начинаются. Параллельно нужно искать новых клиентов, чтобы работа не прерывалась ни через месяц, ни через три», — отметила бренд-директор «Миэль» Ева Снеговская.
Работа риелтора, по сути, предпринимательская. «Среди агентов встречается большое разнообразие подходов. Одни проводят одну — три сделки в год. Да, это немного, но кому-то подходит именно такой темп и формат работы. Другие действуют активнее и закрывают гораздо больше сделок за тот же период. Их результат зависит от выбранной стратегии», — подчеркнула Юлия Дымова.
Заработок также определяется специализацией. «Например, если агент занимается арендой, сделки проходят быстро и часто. При этом вознаграждение за каждую небольшое. В сегменте покупки и продажи городской недвижимости нужно проводить не менее трех сделок в месяц, чтобы получить тот заработок, который вам обещают. Загородные объекты продаются дольше, зато и стоят дороже, поэтому приносят заметно больший гонорар. В последние годы интерес к загородке стабильно растет, и продается она не только в дачный сезон. Чтобы не было перекоса в портфеле агента, его надо наполнять разнообразными объектами — и быстро реализуемыми, и долгосрочными», — отметила Ева Снеговская.
Сделок стало меньше
Сделок на рынке стало меньше, но в первую очередь теряют позиции слабые игроки, говорят эксперты. «У профессионалов, давно работающих на рынке, поток клиентов почти не сокращается. Их репутация и качество работы позволяют удерживать стабильный уровень заработка даже в сложные периоды», — отметила Снеговская.
Рынок недвижимости в 2025 году стал другим: в частности, клиенты начали откладывать решение о покупке, агентам приходится чаще работать с возражениями и искать новые инструменты реализации, отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
«Можно точно сказать, что заработки агентов и агентств недвижимости в 2025 году изменились в сторону уменьшения, в том числе в силу изменения налоговой системы. К тому же сделки происходили реже, чем раньше. Поэтому год для риелторского бизнеса оказался менее доходным», — подчеркнула Глазунова.