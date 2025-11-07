Сколько зарабатывают риелторы в Москве в 2025 году

«Это значит, что агент должен думать не только о том, что он будет продавать завтра, а какие у него будут клиенты в будущем. Только так он сможет получать гарантированный заработок. Риелтору важно регулярно пополнять свой портфель. Даже если сейчас у него несколько активных или сложных сделок, время уходит на их подготовку, нельзя забывать о перспективах. Здесь — как в сказке: одну ягодку кладу, на другую смотрю, а третью примечаю. Одни сделки близки к завершению, другие только начинаются. Параллельно нужно искать новых клиентов, чтобы работа не прерывалась ни через месяц, ни через три», — отметила бренд-директор «Миэль» Ева Снеговская.