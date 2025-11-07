В центре Перми начался снос старой инфекционной больницы

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что участок в квартале между улицами Куйбышева, Попова, Пушкина и Революции планируют рекультивировать, чтобы разбить внутри сквер. Старые корпуса медучреждения прекратили свою работу, а свою работу больница продолжила в новом здании в Индустриальном районе.