В центре Перми начался снос старой инфекционной больницы

Снос комплекса старой инфекционной больницы в центре Перми начался, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
Скопление строительной техники и поднявшуюся в воздух пыль жители краевой столицы заметили на углу улиц Пушкина и Куйбышева вечером 7 ноября. Как оказалось, причиной работ оказался снос старой инфекционной больницы, на месте которой планируют построить сквер.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что участок в квартале между улицами Куйбышева, Попова, Пушкина и Революции планируют рекультивировать, чтобы разбить внутри сквер. Старые корпуса медучреждения прекратили свою работу, а свою работу больница продолжила в новом здании в Индустриальном районе.
Как рассказал корреспондент perm.aif.ru, днём 7 ноября на территорию бывшей больницы приехали экскаваторы, которые начали разламывать старые деревянные здания.
Напомним, новый сквер на месте зданий 1888 года постройки планируют назвать «Александровский сквер». Такое решение было принято после голосования. Этому варианту досталось 34,67% голосов жителей региона.