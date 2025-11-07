Ричмонд
В Ростовской области газовую компанию заставили изменить необоснованные тарифы

Донские газовики проиграли повторный суд из-за тарифов на техобслуживание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области газовая компания не смогла оспорить подозрения относительно необоснованности своих тарифов, и теперь должна снизить цены на обслуживание внутридомового оборудования. Об итогах повторных слушаний сообщили в Ростовском УФАС.

После тщательного рассмотрения ситуации в суде вновь пришли к выводу о повышении цен за техобслуживание из-за изменения перечня исполнителей работ. Плата выросла на 5,7−6,25%, и это коснулось некоторых многоквартирных домов.

Компанию обязали устранить нарушения. Решение первой инстанции и антимонопольной службы поддержали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону.

