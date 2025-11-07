Молдавская экономика продолжает давить на кошельки граждан: свежее исследование IDIS Viitorul показало, что за период 2020—2024 годов цены на продукты взлетели на шокирующие 62%.
Фактически, покупательная способность евро упала на 40%. Иными словами, €1000 сегодня «весит» столько же, сколько €590 всего четыре года назад.
Эксперты прямо указывают: хотя рекордный пик инфляции 2022 года (34,6%) миновал, пенсионеры и малоимущие продолжают расплачиваться за глобальные кризисы, конфликт в Украине и рост цен на энергоресурсы.
Экономическое «восстановление», о котором говорят власти, для рядового гражданина выглядит как медленная, но верная потеря сбережений, уточняет mirgagauzia.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему в Кишиневе закрывают «Русский дом», который сделал для Молдовы хорошего больше, чем власти Молдовы за 4 года: «Там никогда не обсуждались какие-то политические процессы, включая выборы!».
«То, что прозвучало на заседании правительства со слов министра культуры — это ложь, — это не соответствует действительности» (далее…).
Феномен: Пенсионерам дешевле уехать на зимовку в Европу, чем платить огромные деньги за отопление дома, в Молдове.
Отключат газ, закрывают дома и улетают к детям в Испанию, Италию, Грецию (далее…).
У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники».
В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме, с которой столкнулись тысячи фермеров, но решения у властей для них нет [видео] (далее…).